La NASA anticipe la fin de l’ISS en multipliant les contrats avec des sociétés spatiales privées

Les choses sont désormais claires pour la NASA : l’ISS ne franchira pas le cap de la prochaine décennie. L’agence spatiale américaine a prévu de maintenir l’exploitation technique de la station jusqu’en 2028 et le nouvel administrateur Bill Nelson souhaite pousser jusqu’en 2030… mais pas au delà. En d’autres termes, d’ici un peu moins d’une dizaine d’années, ce seront des sociétés spatiales privées qui assureront le « couchage » des astronautes en orbite basse, la NASA préférant placer ses efforts financiers dans des missions scientifiques d’exploration, comme Artemis (retour sur la Lune) ou un futur voyage habité vers Mars.

Rendu 3D de la station Orbital Reef (Blue Origin)

La NASA commence déjà à préparer cette transition en multipliant les contrats avec des sociétés américaines. Si Space X est bien le principal collaborateur privé de la NASA sur les missions exploratoires, Blue Origin, Nanoracks, Northrop Grumman et Axiom Space occupent le champ des futures stations spatiales habitées. Les trois premières citées viennent de signer des contrats de respectivement 130, 160 et 125,6 millions de dollars et la 4ème (Axiom Space) avait déjà récolté 140 millions de dollars d’un accord signé l’an dernier.

La NASA espère pouvoir assurer la continuité et ainsi éviter les « trous » entre la fin programmée de l’ISS et le démarrage des stations spatiales privées, l’agence gardant un objectif élevé de 200 expériences/an en orbite. Les stations Orbital Reef (Blue Origin) et Starlab (Nanoracks) devraient être les premières à prendre le relais de l’ISS.