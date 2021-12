Une erreur chez eBay a provoqué la suspension de plusieurs comptes d’utilisateurs. Cette opération, présentée comme une erreur, a eu lieu le 3 décembre. Beaucoup de personnes n’ont pas compris ce qu’il s’est soudainement passé.

Il y a plusieurs témoignages sur Reddit d’utilisateurs qui racontent avoir vu leurs comptes eBay être suspendus sans raison apparente. Une personne explique être inscrite depuis 1999 et avoir 100% d’évolutions positives. Autant dire que la suspension l’a plus que surprise. D’autres utilisateurs indiquent qu’eBay a annulé leurs enchères en cours.

Les e-mails annonçant la suspension des comptes faisaient savoir aux utilisateurs qu’ils mettaient « la communauté d’eBay en danger ». Des personnes ont alors contacté l’assistance du site d’enchères pour tenter d’en savoir plus et elle a confirmé que le blocage était maintenu.

Fort heureusement, il s’agissait d’une erreur et la situation est maintenant résolue. « Un petit nombre de comptes eBay ont été suspendus par inadvertance. Le problème est résolu et tous les utilisateurs qui doivent prendre des mesures ont été informés », indique la plateforme en ligne. En revanche, elle ne communique pas le nombre d’utilisateurs.

Yesterday, a small number of eBay accounts were inadvertently suspended. The issue is resolved & any users who need to take action have been notified. If you still need help, please DM your name, email & zip so we can check it out. ~Beca https://t.co/KlP3BGeZjr

— Ask eBay (@AskeBay) December 4, 2021