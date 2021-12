Facebook Messenger teste une fonction pour rembourser vos amis qui ont avancé de l’argent

Facebook Messenger annonce le test d’une nouvelle fonctionnalité qui permet de facilement partager une facture (comme l’addition au restaurant) pour ensuite faire un paiement.

Le remboursement facile de vos proches

Un utilisateur d’une conversation de groupe sur Facebook Messenger peut ainsi indiquer un montant puis signaler quelle part doit payer chaque personne. Dans l’exemple, on peut voir qu’une personne a réclamé 2 400 dollars. Quatre autres contacts présents dans la discussion doivent ainsi verser 600 dollars chacun pour rembourser celui ou celle qui a avancé l’argent.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut sélectionner le bouton « Démarrer » dans une discussion de groupe ou sur l’espace des paiements dans Messenger. À partir de là, vous pouvez diviser une facture en parts égales ou modifier le montant de la contribution pour chaque personne dans la discussion de groupe, en vous incluant ou non. Vous aurez également la possibilité d’entrer un message personnalisé. Enfin, il vous sera demandé de confirmer vos coordonnées Facebook Pay, après quoi votre demande sera envoyée et consultable dans le fil de discussion du groupe.

Facebook assure que son système est « gratuit et rapide », et viendra aider toutes les personnes qui doivent rembourser. L’idée est d’utiliser une seule solution de paiement (Facebook Pay en l’occurrence), au lieu d’avoir un paiement PayPal d’un côté, un virement de l’autre, etc.

Le test de cette fonctionnalité va débuter la semaine prochaine aux États-Unis. Facebook ne dit pas encore quand les autres pays pourront en profiter.