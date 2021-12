Qobuz dévoile une offre Duo à 17,50€/mois

Comme Spotify, Qobuz lance une offre Duo qui, comme on peut s’en douter, concerne deux personnes. Le prix est de 17,50€/mois. En comparaison, un abonnement individuel est facturé 12,50€/mois. Si deux personnes en prennent un, cela fait 25€/mois. L’offre Duo est donc plus intéressante financièrement parlant.

Lancement d’une offre Duo chez Qobuz

Le fait de prendre cette formule de Qobuz permet à deux personnes d’avoir deux comptes différents, qui sont malgré tout reliés au même abonnement. Cela explique l’économie réalisée. Mais pour le reste, rien ne change : chaque utilisateur a son compte avec ses préférences, ses recommandations et plus encore. La qualité sonore est d’ailleurs la même que l’offre individuelle, à savoir du FLAC 24 bits jusqu’à 192 kHz. Le catalogue musical est également identique.

Selon iGen, Qobuz propose pour l’instant cette formule à ses clients existants. Ils ont reçu un e-mail, leur indiquant qu’il s’agissait d’un lancement en avant-première. Il n’est pas précisé quand tout le monde pourra y souscrire depuis le site du service de streaming musical.

Il y a une condition à prendre en compte pour avoir l’offre Duo : les deux personnes doivent résider à la même adresse. Pour ceux qui sont plus que deux, il existe une offre famille. Elle peut être utilisée par six personnes et coûte 24,99€/mois. Sinon, il y a la même offre, mais à l’année qui coûte 249,99€ (ce qui revient à 20,83€/mois). Toutes les offres sont disponibles à cette adresse.