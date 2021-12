Windows 11 va finalement faciliter le choix du navigateur par défaut

Microsoft fait marche arrière concernant le choix du navigateur par défaut sur Windows 11. Jusqu’à présent, le changement nécessitait plusieurs étapes qui étaient tout sauf simples à deviner pour le grand public.

Changer le navigateur par défaut de Windows 11 va devenir plus simple

La build 22509 de Windows 11, actuellement en test, permet de choisir son navigateur par défaut avec un bouton. Comme le montrent des captures d’écran de Rafael Rivera, un message indiquant « Faire de Chrome votre navigateur par défaut » apparait dans les paramètres du système d’exploitation et il possible de cliquer sur « Définir par défaut ». Dans ce cas, Chrome remplacera Microsoft Edge et tout lien cliqué par l’utilisateur s’ouvrira dans Chrome. Bien évidemment, le même scénario existe pour Firefox et les autres navigateurs existants. Chrome n’est ici qu’un exemple.

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. 👀 pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

« Dans la build 22509 de Windows 11 Insider Preview publiée mercredi sur le canal Dev, nous avons simplifié la possibilité pour un membre de Windows Insider de définir le navigateur par défaut pour les applications qui s’enregistrent avec les protocoles HTTP, HTTPS, HTM et HTML », a déclaré Aaron Woodman, vice-président du marketing de Windows, à The Verge. Il ajoute que les testeurs vont « continuer à nous voir essayer de nouvelles choses en fonction des commentaires » et de leurs retours.

Le fait que l’option en un clic soit présente est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne veulent pas utiliser Microsoft Edge par défaut. Auparavant, il fallait demander à ce que Windows ouvre les fichiers de type HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS avec son navigateur préféré (plus de détails sur cet article). Microsoft devait se douter que le grand public ne comprendrait pas ces termes et resterait ainsi sur son navigateur Edge. Mais beaucoup d’utilisateurs avancés ont râlé, tout comme des concurrents avec Mozilla (Firefox) et Google (Chrome).

Il faut maintenant attendre que la mise à jour soit disponible pour tous en version stable. Ce sera dans le courant de 2022, mais il n’y a pas encore de date précise.