En Corée du Sud, les personnes âgées devront bientôt repasser leur permis… en VR !

En vieillissant, l’organisme humain est un peu moins efficace, un constat cruel mais malheureusement indubitable. Cette efficaité moindre (baisse de la vision, réflexes plus lents) peut avoir de lourdes incidences sur la conduite. La Corée du Sud pense avoir trouvé la parade avec un test de conduite… en VR ! D’ici 2025 en effet, les personnes âgées devront effectuer toute une série de tests en simulation VR afin de déterminer si elles sont encore apte à tenir le volant.

Aucun détail n’a été fourni concernant le contenu de ces tests, mais on peut supposer logiquement que le senior sera confronté à certaines situations plus ou moins critiques (piéton traversant brusquement la rue, trafic intense, etc.) qui mettront à l’épreuve ses réflexes et ses capacités cognitives. Dès l’an prochain, les autorités sud coréennes évalueront ainsi plusieurs types de tests afin de déterminer celui ou ceux qui seront les plus pertinents dans la détection des facultés de conduite.

Les chiffres semblent indiquer en tout cas qu’il était temps de prendre des initiatives : une étude menée en Corée du Sud en 2018 a montré que les seniors étaient presque deux fois plus impliqués dans des accidents automobiles que les personnes dans la trentaine.