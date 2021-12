Cyberpunk 2077 pourrait être jouable en VR dès le mois de janvier

Après un lancement catastrophique sur consoles (et pas tout rose sur PC), Cyberpunk 2077 retrouve quelques couleurs. Le RPG futuriste de CD Projekt Red est enfin à peu près stable sur consoles « old gen » et les plus gros bugs ont quasiment tous disparus de la version PC. Malheureusement, il faudra attendre l’an prochain pour la mise à jour next gen destinée aux Xbox Series et PS5, et dans l’intervalle, on aura peut-être droit à un autre morceau, soit Cyberpunk 2077 en VR !

Le studio polonais a en effet autorisé le moddeur Luke Ross à préparer cette version VR visiblement très attendue par les fans. Avec sa vue à la première personne (contrairement à The Witcher) et la densité de sa « ville de la nuit », Cyberpunk 2077 semble effectivement disposer de quelques atouts pour devenir un incontournable sur PCVR. Luke Ross avoue ne pas avoir immédiatement songer à transposer Cyberpunk en VR, le jeu n’étant pas assez stable techniquement à son lancement.

Véritable maitre du mod PCVR, Luke Ross a déjà à son actif les versions VR de GTA 5 ou de Red Dead Redemption. A noter que ces versions ont été développées avec le puissant framework VR Injection… développé par Luke Ross en personne ! Le moddeur estime que le portage VR de Cyberpunk 2077 devrait être prêt au mois de janvier 2022.