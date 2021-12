Cyberquad : Tesla annonce un quad tout électrique… destiné aux enfants !

Le Cyberquad ATV qui trônait sur le Cybertruck n’est toujours pas disponible à la vente, mais qu’à cela ne tienne : Tesla vient de dévoiler le Cyberquad for Kids, un engin tout électrique destiné… aux enfants d’environ 8 ans (mais on peut parier que des adultes grimperont dessus) ! Le bolide peut foncer à la vitesse maximale de 16km/h (jusqu’à 8km/h en marche arrière) et rouler durant une vingtaine de kilomètres avant la recharge. Pas mal ! Pour couronner le tout, le Cyberquad affiche un design angulaire et futuriste tout à fait dans la lignée du Cybertruck.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021