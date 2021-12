Jack Dorsey (ex CEO de Twitter) change Square… en Block

A peine démissionnaire de son poste de CEO de Twitter, Jack Dorsey a pris une décision assez radicale en changeant le nom de la seule entreprise dont il est encore CEO : Square s’appelle désormais Block, comme pour noter un changement de dimension (le passage du carré au bloc), mais aussi et surtout pour notifier l’évolution de Square vers des services rattachés à la gestion de Cryptomonnaies via la Blockchain. Les rachats récents de Cash App et TBD vont aussi en ce sens. A noter que les services directement rattachés à Square seront dorénavant proposés sous le nom Spiral Crypto (Block étant le nom de la maison mère).

Block is @Square, @CashApp, @spiralbtc, @TIDAL, @TBD54566975, and our foundational teams who support them. We’re here to build simple tools to increase access to the economy. https://t.co/CkVKxHPkqy pic.twitter.com/RMOnxCLP9Y

— Block (@blocks) December 1, 2021