Le Steam Deck de Valve n’aura pas de jeux en exclusivité

Le Steam Deck, qui a été reporté à 2022, n’aura pas de jeux en exclusivité, annonce Valve dans une foire à questions. Le groupe, que le grand public connaît notamment pour Steam, dit ne pas y voir un sens particulier.

Pas d’exclusivités annonce Valve

« Des titres exclusifs à Steam Deck pourraient-ils intéresser Valve ? » est l’une des questions. « Non, nous pensons que cela n’a pas de sens. Steam Deck est un ordinateur et devrait pouvoir lancer n’importe quel jeu, comme un ordinateur », répond le groupe.

Le Steam Deck tournera par défaut sous une version modifiée de SteamOS. Les joueurs pourront facilement naviguer sur Steam et accéder à leur bibliothèque pour télécharger les jeux. Dans le même temps, la console portable permettra d’accéder à l’expérience d’un ordinateur sans restriction où des applications tierces pourront être utilisées et installées. Cela signifie essentiellement que vous serez en mesure d’exécuter des jeux et des launchers qui ne sont pas Steam (ce qui en fait un PC de poche). En gardant cela à l’esprit, créer des titres exclusifs au Steam Deck que vous ne pouvez pas lancer sur PC ne servirait probablement pas à grand-chose.

Valve avait à l’origine prévu de sortir le Steam Deck pour la fin de 2021. Mais le groupe a récemment annoncé un report et une sortie pour le début de 2022. Cela s’explique par la pénurie de composants.