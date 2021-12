Xbox Game Pass : toutes les nouveautés de décembre, avec Halo Infinite et aussi Aliens: Fireteam Elite en invité surprise

Le Xbox Game Pass va remplir sa belle hotte de Noël pour ce mois de décembre. Et une nouvelle fois, les nouveautés vont pleuvoir avec comme souvent de belles sorties … et un invité surprise. La sortie du mois c’est bien sûr Halo Infinite (le 8 décembre sur Xbox, PC, Game Pass/Cloud), bien mal en point il y a un an et qui bénéficie d’avis beaucoup plus enthousiastes depuis quelques semaines. Serait-ce le grand retour tant attendu du Master Chief ? L’invité surprise que l’on attendait pas (on mettra un couvert de plus), c’est le TPS coopératif Aliens: Fireteam Elite, qui bénéficie d’une réalisation aux petits oignons (le 14 décembre dans le Game Pass mais aussi sur PC, Xbox et Xbox Cloud Gaming).

Pour le reste, il y a un peu de tout, et pour tous les goûts on présume :

ANVIL (Console & PC) – 2 décembre

Archvale (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 2 décembre

Final Fantasy XIII-2 (Console & PC) – 2 décembre

Lawn Mowing Simulator (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 2 décembre

Rubber Bandits (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 2 décembre

Stardew Valley (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 2 décembre

Warhammer 40,000: Battlesector (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 2 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 7 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Xbox Cloud Gaming, Console & PC) – 9 décembre

Among Us (Console) – 14 décembre

Comme chaque mois, il y a aussi des jeux qui s’en vont du Xbox Game Pass, le 15 décembre exactement :

Beholder

The Dark Pictures: Man of Medan

Guacamelee! 2

Wilmot’s Warehouse

Unto The End

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Et pour la bonne bouche, le VRAI trailer de lancement de Halo Infinite, diffusé il y a quelques heures à peine :