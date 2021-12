Matrix 4: Resurrections : un nouveau trailer sur le retour sans fin du Mème

Matrix 4: Resurrections sera t-il vraiment une suite… ou un reboot subtil ? On est en droit de se poser la question après le visionnage du dernier trailer, qui laisse comprendre que l’univers de Matrix c’est un peu le retour sans fin du même (et du mème), les séquences des épisodes passés faisant directement écho aux extraits furtifs du nouveau métrage. Matrix ne serait-il donc qu’un éternel recommencement, comme une boucle informatique qui n’aurait pas de porte de sortie ? Après tout, peut-être s’agit il ici uniquement de créer un effet de rappel (ultra cool) des films précédents, mais peut-être aussi qu’il y a décidément une anguille virtuelle sous roche…



Matrix 4: Resurrections sortira en salles le 22 décembre prochain, et on doit vous avouer qu’on commence franchement à sombrer dans la hype (et ce trailer énigmatique à souhait n’arrange pas notre état mental). Une pilule bleue pour patienter ?