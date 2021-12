Netflix va réaliser un remake sud-coréen de la Casa de Papel avec l’un des acteurs de Squid Games

Netflix localise ses programmes à succès. Extrêmement populaire en Europe, la série La Casa de Papel n’a pas connu le même destin partout ailleurs dans le monde. Netflix a donc décidé de « localiser » sa série, c’est à dire de l’adapter à certains marchés en choisissant un casting de même nationalité que le pays « cible ». Le premier remake de La Casa de Papel sera donc sud-coréen (sous le nom de Money Heist). L’acteur Park Hae-soo, qui interprète le cruel Cho Sang-woo dans la série phénomène Squid Games, se glissera cette fois dans la peau du cynique Berlin. La réalisation de la série a été confiée à Kim Hong-sun, et le scénario des 12 épisodes à Ryu Yong-jae.

Squid Game's Park Hae-soo will play Berlin in the upcoming Korean version of La Casa de Papel / Money Heist! pic.twitter.com/ntQPPIOaOt

— Netflix (@netflix) November 30, 2021