En chantier depuis 6 ans, Starfield se dévoile toujours à toutes petites touches à moins d’un an de sa sortie sur PC et Xbox Series. Bethesda Softworks nous livre enfin une nouvelle bordée d’artworks, ainsi que de nouveaux détails sur ce qui fera de Starfield un univers de S.F crédible et réaliste. Angela Browder, directrice du studio, le directeur artistique Matt Carafano et Tedd Howard, chef de projet sur le jeu, discutent le bout de gras sur certains composants essentiels du jeu, avec un mot d’ordre principal : comment proposer un jeu de S.F à la fois réaliste et crédible, du gameplay à la DA en passant par la structure même du lore du jeu.

Les artworks décrivent plusieurs scènes du quotidien de ce nouvel univers, et l’on glane aussi quelques informations intéressantes sur le gameplay. Ainsi, le jeu sera bien à la première personne et il sera possible de se saisir de tous les objets visibles et à portée, à l’instar d’un Morrowind ou d’un Skyrim, ce qui renforce la « crédibilité » du lore selon le terme employé par Tedd Howard. Starfield sera disponible sur Xbox Series, PC et sur le Xbox Game Pass le 11 novembre 2022.