Xbox Cloud Gaming : le mode Clarity Boost apporte une image plus nette… mais uniquement sur Edge

Les ingénieurs de Microsoft ne sont jamais à court d’un nouvel algo de traitement graphique. Après l’Auto HDR, la prise en charge du Dolby Vision, l’upscale de la résolution et le FPS Boost sur les anciens titres, voici donc Clarity Boost, un algorithme de traitement destiné aux jeux « streamés » via le service Xbox Cloud Gaming. Comme son nom l’indique, ce mode permet d’améliorer « clairement » la netteté de l’image.. à condition de lancer le Xbox Cloud Gaming via le navigateur Edge (version 96.0.1033.0 « Canary » à minima).

Cette petite contrainte prise en compte, les résultats s’avèrent franchement convaincants (voir ci-dessus), et le très léger de flou que l’on constatait effectivement sur le Xbox Cloud Gaming disparait entièrement (en revanche, on se retrouve parfois avec un peu plus d’aliasing, ce qui est logique). L’option Clarity Boost peut être activée directement sur la page du service (www.xbox.com/play).