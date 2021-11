ISS : une sortie extravéhiculaire reportée à cause de débris spatiaux

Est-ce vraiment une simple coincidence ? Deux semaines seulement après le test d’un missile anti-satellite par la Russie, la NASA annule la sortie extravéhiculaire des astronautes Thomas Marshburn et Kayla Barron à cause… de la menace potentielle de débris spatiaux. La décision de reporter la sortie a été prise à la toute dernière minute, la NASA ne souhaitant prendre aucun risque.

On ne sait pas où se trouve exactement le débris ni quand ce dernier passera à proximité de la station, mais on ne peut s’empêcher de se demander si ce déchet spatial n’a pas quelque chose à voir avec le nuage de débris causé par la destruction volontaire d’un satellite russe il y a de cela 15 jours environ. Ce tir d’essai de la Russie avait généré des milliers de fragments flottants librement en orbite basse, une situation vertement critiquée par les Etats-Unis et quelques pays alliés.

La multiplication rapide des débris spatiaux en orbite risque malheureusement d’augmenter la fréquence de ces incidents à l’avenir, en espérant qu’on en reste au simple report de sorties extravéhiculaires…