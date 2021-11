Ventes Black Friday : la Xbox Series S a battu la PS5 et la Series X

À l’occasion du Black Friday 2021, la Xbox Series S s’est mieux vendue que la PlayStation 5 et la Xbox Series X selon l’Adobe Digital Economy Index. Il s’agit de la console la moins chère des trois.

La Xbox Series S a dominé les ventes pendant le Black Friday

Les meilleures ventes pour la Xbox Series S lors du Black Friday ne sont en réalité pas si surprenantes que cela. En effet, il s’agissait de la console qui était le plus souvent en stock. En raison de la pénurie mondiale de puces, le silicium nécessaire à la production de matériel de pointe comme la PS5 et la Xbox Series X est tout simplement difficile à trouver. Microsoft et Sony vendent tous deux la totalité de leurs stocks de PS5 et Xbox Series X presque instantanément, dès leur mise en vente. En comparaison, la Xbox Series S utilise des composants internes moins puissants, qui sont plus faciles à trouver dans une économie qui recherche désespérément des puces pour tout, des véhicules électriques aux grille-pain intelligents.

La Xbox Series S est donc en dessous des deux autres consoles. Malgré tout, le modèle à 299€ arrive à faire tourner de nombreux jeux à 60 images par seconde. Il faut cependant tirer un trait sur la 4K, les joueurs doivent se contenter de la 2K (1440p). Il faut également se contenter de jeux au format dématérialisé. Autant dire que cette console est intéressante pour ceux qui jouent peu ou ceux qui ne recherchent pas obligatoirement les meilleurs graphismes.