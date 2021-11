Spider-Man (MCU) : une nouvelle trilogie annoncée avec Tom Holland

Spider-Man : No Way Home ne sera pas le dernier film du MCU avec Tom Holland. Amy Pascal, productrice des derniers films de l’Homme-araignée, annonce qu’une nouvelle trilogie va voir le jour et l’acteur britannique sera bien présent.

Trois nouveaux films Spider-Man pour Tom Holland

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel — ce n’est pas le dernier film Spider-Man », révèle la productrice dans une interview avec Fandango. « Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel », dit-elle, notant que No Way Home viendra conclure la trilogie actuelle. « Nous pensons que ce sont trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films du MCU ».

Cette déclaration d’une nouvelle trilogie de films Spider-Man dans le MCU est intéressante au vu de ce qu’a récemment évoqué Tom Holland. L’acteur avait suggéré auprès d’Entertainment Weekly que No Way Home, qui sortira au cinéma le 15 décembre prochain, pourrait marquer la fin. Il a également indiqué à GQ qu’il serait peut-être temps de passer à autre chose. « Peut-être que ce qui est le mieux pour Spider-Man est qu’ils fassent un film sur Miles Morales », a-t-il déclaré. « Je dois aussi prendre en compte Peter Parker, parce qu’il est une partie importante de ma vie. Mais si je joue Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal ».

Amy Pascal fait toutefois comprendre qu’une nouvelle trilogie de films Spider-Man avec Tom Holland est en préparation. Et dans ce cas, l’acteur jouera encore le rôle après ses 30 ans. Il a actuellement 25 ans.

Pour information, Tobey Maguire avait 27 ans quand le premier film Spider-Man est sorti en 2002. Il avait 32 ans dans le troisième qui venait boucler la trilogie. Pour sa part, Andrew Garfield avait 29 ans dans The Amazing Spider-Man et 31 ans dans le second film.