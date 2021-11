Coup de filet 2.0 : Interpol permet l’arrestation de plus d’un millier de cybercriminels !

Coup de grisou dans les teams de hackers, les adeptes du Dark Web et autres malfrats du numérique : Interpol a mené avec succès un énorme coup de filet qui a abouti à l’arrestation de plus d’un milliers de cybercriminels, principalement des personnes ayant commis des infractions financières (ransomware, blanchiment d’argent, jeux d’argent, etc.) Une vingtaine de pays ont participé à cette opération de très grande envergure baptisée HAECHI-II, une opération recouvrant pas moins de 1660 affaires et enquêtes de cybercriminalité financière. 2 350 comptes bancaires liés à ces activités frauduleuses ont pu ainsi être fermés et 27 millions de dollars ont été saisis.

De nombreux pays asiatiques ont collaboré avec Interpol dont Hong Kong, Macao, la Corée du Sud, l’Inde, la Chine, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam ou le Japon (mais aussi l’Espagne, les Maldives, la Roumanie, la Colombie ou bien encore Brunei). Dans l’une de ces affaires, Interpol a pu intercepter à temps la quasi totalité d’un transfert de fonds frauduleux qui aurait sinon totalement ruiné une entreprise colombienne. La collaboration active des pays susnommés a pu aboutir à l’arrestation de hackers qui se croyaient en sécurité loin de leur cibles. Qu’on se le dise, il ne suffira plus de pirater depuis un pays lointain pour se retrouver hors de portée des autorités.