Des opérateurs veulent que les sociétés tech aident à financer leurs réseaux

13 opérateurs européens, dont Orange, pensent que les entreprises technologiques doivent les aider à financer une partie de leurs réseaux, étant donné qu’ils les utilisent de manière abondante.

Des opérateurs veulent une aide financière pour leurs réseaux

Cette demande est formulée alors que le secteur des télécoms fait face à de lourds investissements dans le déploiement de la 5G, de la fibre optique et d’autres réseaux câblés afin de résister aux flux de données et services fournis par Netflix, YouTube, Facebook et bien d’autres. En 2020, les investissements des opérateurs en Europe se sont établis à 52,5 milliards d’euros, soit un pic en six ans.

« Une partie importante et croissance du trafic est générée et monétisée par les grandes plateformes technologiques, mais cela requiert un investissement continu et intensif dans les réseaux ainsi qu’une planification par le secteur des télécommunications », ont écrit les PDG de 13 grands opérateurs européens. « Ce modèle (…) peut seulement être viable si ces grandes plateformes participent aussi de manière équitable aux coûts de réseau », ont-ils ajouté dans un communiqué commun, consulté par Reuters.

Aucune société technologique n’est explicitement nommée, mais les groupes cotés en Bourse comme Netflix et Facebook semblent visés

Parmi les signataires de la lettre figurent les PDG de Telefonica, KPN, BT Group, Telekom Austria, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company, Swisscom et donc Orange.