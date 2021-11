Le dimanche 28 novembre, Steam a battu son record de nombre de joueurs en simultané

Le jeu vidéo gagne du terrain en cette période de pandémie mondiale. Le confinement avait bien aidé le secteur au début de l’année 2020, une croissance qui a perduré principalement grâce à la masse important de GaaS (Jeux en tant que services), de Fortnite en passant par PUBG, CoD, Apex Legends etc.

Et ça ne s’arrête plus : ce dimanche 28 novembre, la plateforme Steam a battu son record du nombre de joueurs en simultanés, soit 27,3 millions de joueurs bataillant principalement sur CS:GO, Dota 2, PUBG, Team Fortress 2, Apex Legends, New World et… un certain Halo Infinite, dont le mode multijoueurs remporte déjà un franc succès. Le précédent record de fréquentation était de 26,9 millions de joueurs.

Bien entendu, la période de grosses promo du Black Friday a aussi joué son rôle dans cet afflux de joueurs. Même le paria Cyberpunk 2077 est revenu dans le top 10 des meilleures ventes sur 10… grâce à son prix cassé.