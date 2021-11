Insolite : ce drone parvient à voler en se tournant sur lui-même

Savez-vous ce qu’est un robot souple ou robot mou ? Il s’agit d’un nouveau genre de robots qui s’inspire généralement du monde végétal ou animal. Justement, des chercheurs de l’Université de technologie et de design de Singapour mènent actuellement des travaux sur un « drone souple ».

Dans une publication parue le 1er novembre dans la revue Bioinspiration & Biomimetics, ces chercheurs ont présenté un drone atypique baptisé « F-SAM ». Ce drone s’inspire effectivement des samares, les graines de l’érable, pour voler. En effet, les graines de samares tournoient afin de profiter du vent pour se disperser. Et ce drone en fait de même.

Ce drone pourrait avoir plusieurs utilités sur le terrain

Concrètement, le F-SAM pivote sur lui-même avec la batterie et les circuits électroniques en son centre. Le rotor se trouve sur le bout de l’aile unique et tourne autour du reste du drone. Le moteur est quant à lui orienté horizontalement et accélère la rotation pour augmenter l’altitude du drone. De ce fait, l’opérateur peut diriger l’appareil en effectuant de petites pulsions lorsque le rotor se trouve dans l’alignement de la direction désirée.

Si jamais l’appareil tombe en panne, il pourra se poser sans dommage sur le sol en copiant la technique des samares. A noter que le drone F-SAM pèse à peine 69 grammes et la batterie accapare 40% de ce poids. Ce robot est à la fois léger et rigide, ce qui améliore la stabilité du drone. D’après les chercheurs, ce drone pourrait servir à la surveillance du climat à l’aide de capteur météo ou encore à réaliser des scans en 3D de terrain en utilisant la technologie LIDAR.