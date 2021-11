Cette trottinette électrique peut filer à 100 km/h !

Le Salon de la moto de Milan ou salon EICMA a eu lieu cette année du 25 au 28 novembre. L’événement a réuni des exposants appartenant aux secteurs du cycle et du motocycle de plusieurs pays. Et comme vous vous en doutiez probablement, plusieurs fabricants ont présenté des prototypes plus intéressants les uns que les autres. C’est notamment le cas de la Helbiz S1-X, une trottinette électrique de course capable de filer à 100 km/h.

Crédits: eSkootr Championship

Une trottinette électrique qui allierait performance, rapidité et durabilité

Malheureusement, il ne sera plus possible de rouler à Paris à plus de 10 km/h à trottinettes. Mais cela n’empêche pas pour autant les constructeurs de présenter des modèles de plus en plus évolués pour susciter l’attention du public. Justement, la Helbiz S1-X n’est pas une trottinette électrique que l’on peut emmener dans les rues. Elle a été spécialement conçue pour faire des courses et compte d’ailleurs participer à l’eSkootr Championship, le premier championnat du monde de trottinettes électriques.

Et la Helbiz S1-X compte bien remporter la victoire avec sa puissance de 6 000 W, soit l’équivalent de 8 ch dans chaque roue. En parlant de roues, ces dernières sont dotées de pneus slicks de 6.5 pouces. Cette trottinette électrique est également pourvue d’une batterie de 1.33 kWh, ce qui lui permet de participer à des courses de 8 à 10 minutes environ. Enfin, côté esthétique, cette trottinette électrique est habillée de fibre de carbone.