La mythique 4L de Renault devient une voiture volante !

C’est en 1961 que les designers de Renault donnaient naissance à la 4L. Et ils ne s’attendaient probablement pas à ce que la petite citadine devienne un jour une voiture volante. Pourtant, c’est bel et bien le cas. Pour les soixante ans de la 4L, Renault a décidé de la mettre aux goûts du jour et en même temps, de lui faire faire un pas vers le futur. Maintenant, place à la 4L volante, l’AIR 4 !

Il y a quelques jours, Renault avait teasé cette AIR 4 sur Twitter. L’entreprise a effectivement annoncé une présentation de cette nouvelle version de la 4L le 26 novembre dernier, et elle a tenu parole.

Quelles sont les caractéristiques de cette voiture volante de Renault?

En fait, AIR4 est le fruit de la collaboration entre Renault et The Arsenale. En tant que voiture volante, l’AIR4 a troqué ses pneus pour quatre hélices à deux pales positionnées à chaque coin du véhicule. Elle a pour originalité que le conducteur s’introduit dans la voiture par l’arrière, en soulevant la carrosserie. Le cockpit ne peut accueillir qu’un seul passager. Et côté conduite, adieu le volant et place à un écran servant de tableau de bord.

L’AIR4 est alimentée par quatre batteries lithium polymère de 22 000mAh, soit une puissance totale de 90 000 mAh environ. En principe, elle peut s’envoler jusqu’à 700 mètres d’altitude à une vitesse d’ascension de 14 m/s. Mais dans les faits, l’engin ne peut pas dépasser une altitude de 15 mètres et sa vitesse de décollage est bridée à 4 m/s. D’après The Arsenale, la vitesse maximale horizontale de l’AIR4 est de 90 km/h.

Si vous désirez admirer l’AIR4, sachez qu’elle se trouvera à l’Atelier Renault des Champs-Elysées à partir du 29 novembre jusqu’à la fin d’année. En 2022, elle partira pour les Etats-Unis et l’Asie.