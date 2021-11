Les nouveaux emojis de Windows 11 n’arriveront pas sur Windows 10

Microsoft propose depuis peu une mise à jour qui permet notamment d’avoir de nouveaux emojis sur Windows 11. Les utilisateurs de Windows 10 peuvent-il s’attendre à les avoir eux-aussi ? Ce n’est pas prévu, du moins pour l’instant.

Pas de nouveaux emojis sur Windows 10

Les nouveaux emojis devaient rester une exclusivité sur Windows 11. D’ailleurs, les utilisateurs sur Windows 10 ne devraient pas avoir le droit à de nouveaux émotionnes, que ce soit ceux du nouveau système d’exploitation ou d’autres.

La mise à jour pour les avoir sur Windows 11 est pour l’instant optionnelle. Les utilisateurs intéressés doivent se rendre dans les paramètres puis dans la section des mises à jour et forcer une recherche. La mise à jour KB5007262 doit alors apparaître et il est possible de la télécharger.

Il se trouve que Microsoft compte la proposer à l’ensemble des utilisateurs, même ceux qui ne vont jamais faire un tour dans Windows Update. Néanmoins, le groupe ne précise pas quand tous les utilisateurs avec son nouveau système d’exploitation les auront. On peut imaginer que ce sera une question de semaine ou de mois, mais il n’y a pas encore une date précise.

Concernant Windows 10, Microsoft a récemment déclaré que son système d’exploitation aura maintenant le droit à une mise à jour par an avec des nouveautés, au lieu de deux mises à jour jusqu’à présent. Il n’y a toutefois pas d’informations sur les nouveautés qui seront proposées. Il ne faut pas s’attendre à grande chose, on imagine bien que la société veut miser sur Windows 11.