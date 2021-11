Microsoft met à jour Windows 11 avec de nouveaux emojis

Microsoft propose aujourd’hui la mise à jour KB5007262 pour Windows 11 qui ajoute notamment de nouveaux emojis. Mais les icônes ne sont pas en 3D comme cela avait été annoncé au départ.

Anciens emojis vs les modèles 3D prévus au départ vs les modèles disponibles aujourd’hui

Il y a quelques mois, Microsoft avait annoncé que des emojis 3D allaient voir le jour au niveau de Windows 11. Mais le groupe a finalement abandonné l’idée et a préféré proposer des icônes en 2D.

Voici ce qu’indique Microsoft aujourd’hui :

Ces nouveaux emojis avec le style Fluent, qui sortent aujourd’hui dans Windows 11, sont personnels et familiers, deux de nos principes de conception de Windows 11. Une équipe de designers d’emojis, de gestionnaires de programmes, d’experts en polices de caractères et de développeurs s’est concentrée sur la création de ce nouveau lot d’emojis. Des palettes de couleurs aux fonctionnalités modulaires, les designers ont mis au point un système capable de s’adapter à l’ensemble étendu de l’Unicode des emojis. Windows 11 offre désormais des emojis plus modernes et plus expressifs à utiliser dans vos communications hybrides, ce qui vous permet d’ajouter du fun, de l’expression et de la personnalité à vos communications.