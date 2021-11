Reddit va fermer Dubsmash, un an après son rachat

Reddit annonce qu’il va mettre un terme à l’application Dubsmash le 22 février 2022. Le portail en ligne l’avait rachetée l’année dernière dans l’idée de concurrencer TikTok.

Dubsmash ferme ses portes et s’invite dans Reddit

À partir du 22 février 2022, les personnes qui ont l’application Dubsmash ne pourront plus l’utiliser. Un message empêchera le chargement des contenus. De plus, l’application va disparaître de l’App Store sur iOS et du Play Store sur Android, avec l’impossibilité de la télécharger.

Lorsque Reddit a annoncé l’acquisition, il a déclaré que Dubsmash conserverait sa propre plateforme et sa propre marque. « L’association des forces a été une combinaison parfaite. Reddit est l’endroit où des communautés passionnées se réunissent pour des échanges opportuns, interactifs et authentiques sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et la vidéo est de plus en plus au cœur de la façon dont les gens veulent se connecter », déclare cette semaine la société.

Reddit déploie également de nouvelles fonctionnalités vidéo qui sont l’œuvre de l’équipe de Dubsmash. Il y a maintenant des options permettant de modifier la vitesse d’enregistrement et de définir une minuterie. En outre, il est désormais possible de mettre en ligne des clips vidéo en mode paysage, portrait et remplissage, ainsi que d’ajuster et de découper plusieurs clips à la fois. Un nouvel écran d’édition permet aux utilisateurs d’ajouter des autocollants, des gribouillages, des voix off et des filtres à leurs clips.

Il convient de noter que Reddit a d’abord lancé sa plateforme vidéo native en 2017. Puis, en août 2019, le groupe a lancé RPAN (Reddit Public Access Network), qui permet aux utilisateurs de faire des vidéos en direct sur certains subreddits.