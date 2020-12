Reddit rachète l’application Dubsmash pour concurrencer TikTok

Reddit annonce avoir racheté l’application Dubsmash. Elle était surtout populaire il y a quelques années et permet de réaliser des vidéos avec des chansons. L’utilisateur peut alors faire du playback et poster sa vidéo.

Le montant du rachat de Reddit par Dubsmash n’est pas communiqué publiquement. La plateforme précise cependant que l’acquisition se fait en numéraire et actions.

« La vidéo est de plus en plus au cœur de la manière dont les gens veulent entrer en contact », explique Reddit. « Alors que nous continuons à développer notre communauté, nous nous engageons à fournir les meilleurs outils possible dont les utilisateurs ont besoin pour trouver, créer et interagir les uns avec les autres par le biais de la vidéo », ajoute la plateforme. Il est certain que le succès impressionnant de TikTok a donné des idées à certains. Reddit souhaite donc avoir sa part du gâteau.

Reddit assure que l’application et la marque de Dubsmash restent en place avec l’acquisition. Cependant, le système de création de vidéo de Dubsmash va faire son arrivée sur Reddit à l’avenir. La plateforme en ligne dit qu’elle permettra aux créateurs « de s’exprimer de manière originale et authentique ».

Reddit prend en charge nativement les vidéos depuis 2017. Les utilisateurs devaient auparavant passer par des services tiers, comme YouTube. Mais le support actuel est le strict minimum. De nouveaux outils arriveront plus tard.