🔥 [#Black Friday] Le plein de promos chez Xiaomi : Mi Pad 5, POCO F3 5G, POCO X3 Pro, Redmi 9A

Le Black Friday, ça se passe aussi chez Xiaomi. Le fabricant bien connu de produits électroniques en tous genres (du smartphone à la trottinette électrique en passant par l’aspirateur-robot ou le bracelet connecté) est bien représenté lors de ces journées de promos exceptionnelles, et une nouvelle fois c’est le site AliExpress qui s’y colle, avec plusieurs appareils bien dotés en composants de pointe et bien sûr proposés à des tarifs canons :

Mi Pad 5

On commence avec le Mi Pad 5, une tablette avec un superbe écran 11 pouces et WQHD + couvrant la norme DCI-P3 (plus d’un milliards de couleurs affichables) et tournant à la fréquence de rafraichissement de 120 Hz, ce qui devrait assurer une fluidité de tous les instants. N’oublions pas non plus les 4 HP stéréo capables de sortir du son en Dolby Atmos et Hi-Res Audio, le processeur Snapdragon 860 bien puissant, et l’énorme batterie de 8720 mAh qui assure près de 16 heures de lecture vidéo en continu. Cette super tablette est vendue au prix vraiment sympa de 399 euros.

POCO F3 5G

Le smartphone aussi est à la fête avec le POCO F3 5G, un modèle équipé d’un écran de brute AMOLED E4 (100% du DCI-P3 couvert, HDR 10+, taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, technologie MEMC pour la fluidité de l’affichage, verre protecteur Gorilla Glass 5, retour haptique), d’un bloc photo à trois capteurs (dont un capteur principal 48 megapixels et un capteur Macro de 5 megapixels) dopé à l’intelligence artificielle, d’un système à trois microphones pour l’enregistrement du son à 360° et d’une batterie 4520 mAh qui assure 14 heures de lecture en vidéo (ou 10 heures de jeux vidéo).

Les performances du bouzin sont assurées par un Snapdragon 870 (compatible 5G of course) épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5, sans oublier le stockage, jusqu’à 256 Go en UFS 3.1 ! Le tarif spécial Black Friday du POCO F3 5G est de seulement 281 euros.

POCO X3 Pro

Encore du smartphone avec le POCO X3 Pro, un modèle équipé d’un écran de pointe DotDisplay au taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz protégé par un verre Gorilla Glass 6 et bénéficiant d’un échantillonnage tactile de 240 Hz, du processeur Snapdragon 860 (compatible 4G) avec système de refroidissement intégré pour les longues sessions de gaming, de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1, d’un système de retour haptique basé sur un « moteur linéaire sur l’axe Z » assurant des sensations inédites, d’un bloc photo à 4 capteur (48 megapixels + ultra grand angle 8 megapixels + Macro 2 megapixels + 2 megapixels pour la profondeur de champ) et enfin d’une batterie 5160 mAh qui assure 11 heures d’autonomie en gaming et 18 heures en lecture vidéo

Le POCO X3 Pro est proposé au prix très Black Friday d’à peine 179,9 euros.

Redmi 9A

Dernière offre promo de cette sélection, le Redmi 9A est un smartphone d’entrée de gamme qui a tout d’un grand avec son écran 6,5 pouces DotDrop à la résolution HD+qui propose un faible niveau de lumière bleue (bon pour les yeux ça), une batterie de 5000 mAh qui assure jusqu’à 14 heures de jeux et 19 heures de lecture vidéo, la fonction de déverrouillage facial Face Unlock, et un capteur de 13 megapixels dont les clichés seront là encore améliorés par IA. A 81 euros prix Black Friday (oui, vous avez bien lu), ça ne se refuse pas.