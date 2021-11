Epic Games rachète Harmonix, le studio à l’origine des jeux musicaux Rock Band et Guitar Hero

Epic Games fait son marché de fin d’année. Le développeur de Fortnite annonce l’acquisition d’Harmonix, le studio à l’origine des jeux musicaux ultra populaires comme Guitar Hero, Rock Band, Audica (VR) et dernièrement Fuser (un jeu de DJ). Au sein d’Epic, Harmonix travaillera non pas à un énième titre musical, mais bien à tout autre chose, un autre chose qui ne manque pas de (sur)médiatisation en ce moment : « A présent, nous allons travailler avec Epic pour défier à nouveau les attentes alors que nous apportons au Metavers notre marque unique d’expériences du jeu musical, et nous ne pourrions être plus enthousiastes » déclare le studio sur sa page de blog.

Dans le détail, Epic précise qu’Harmonix développera désormais des « voyages musicaux et du gameplay pour Fortnite ». Ce rachat s’inscrit donc dans la stratégie « évènementielle » que poursuit Fortnite depuis plusieurs mois. Le battle royale de tous les records propose en effet à intervalles réguliers des converts virtuels (dans l’espace du jeu donc), à l’instar du show spectaculaire de Travis Scott ou du concert d’Ariana Grande. Alain Tascan, vice-président du développement de jeux d’Epic, confirme le changement de braquet vers la musique : « Ensemble avec l’équipe Harmonix, nous allons transformer la façon dont les joueurs expérimentent la musique, en passant d’auditeurs passifs à participants actifs ».