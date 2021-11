Halo Infinite : la campagne en coop de nouveau reportée

Halo c’est avant tout une campagne dans un vrai lore de S.F « pulp », un mode multi très efficace mais aussi un mode coop qui permet de dézinguer du Covenant avec son meilleur pote (ou potesse). Et malheureusement, on le sait depuis un petit moment maintenant, ce mode coop tant apprécié des joueurs ne sera pas disponible à la sortie d’Halo Infinite le 8 décembre prochain.

On pouvait espérer que le coop et le mode Forge passent une tête dans le courant du premier trimestre 2022, mais il faudra attendre bien plus longtemps encore. 343 Industries vient en effet de confirmer que le mode coop serait disponible avec la saison 2, sachant que ladite saison ne sera disponible qu’au mois de mai 2022. Et encore cela n’est-il pas tout à fait sûr. Joseph Staten, Directeur créatif chez 343 Industries, se montre d’une prudence assez inquiétante : « Mais cela reste des objectifs. Des cibles à atteindre. Et nous ne pouvons pas nous engager sur des dates précises pour l’instant, car comme nous le voyons avec cette bêta multijoueur, d’autres éléments peuvent revenir en tête de liste de nos priorités ».

Halo Infinite (la campagne) sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et sur le Xbox Game Pass le 8 décembre prochain.