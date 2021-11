Free met à jour les Freebox pour la sauvegarde/restauration de la configuration

Free propose aujourd’hui la mise à jour 4.5.3 pour ses Freebox Révolution, Mini 4K, One, Delta et Pop. C’est l’occasion d’ajouter un système de sauvegarde et de restauration de la configuration de la box.

La sauvegarde/restauration de la configuration de la Freebox arrive

Free explique que la fonctionnalité est accessible depuis les paramètres de Freebox OS, elle permet de télécharger un fichier contenant la configuration de la Freebox et de le restaurer ultérieurement. Les fichiers de sauvegarde resteront compatibles avec les futures versions de firmware, nul besoin refaire une sauvegarde à chaque fois.

Aussi, les fichiers de sauvegarde sont interchangeables entre les versions de Freebox, dans la limite des différences de matériel. Free ajoute que certaines données ne sont pas encore sauvegardées, mais ce sera ajouté dans les prochaines version de la mise à jour. Notez que la sauvegarde ne contiendra pas les données du disque dur comme les enregistrements vidéo.

En complément, la mise à jour vient corriger trois bugs :

Lorsqu’un appareil sollicitait beaucoup le Wi-Fi, le débit des autres appareils connectés via des répéteurs était lent, et la répartition n’était pas équitable

Dans certains cas rares, la console des machines virtuelles de Freebox OS ne suivait pas les changements d’état de la machine virtuelle (arrêt, allumage) et ne fonctionnait pas.

Divers correctifs de stabilité au niveau du gestionnaire de téléchargements.

Pour télécharger la mise à jour 4.5.3 pour sa Freebox, il suffit de redémarrer électriquement sa box. Sinon, le firmware se téléchargera et s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.