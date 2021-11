Zoom : le fort ralentissement de la croissance entraine la chute brutale de l’action

L’application de visioconférence Zoom avait largement profité des longues périodes de confinements durant la pandémie de Covid-19. Il semble malheureusement que cette parenthèse enchantée soit déjà en train de se refermer. Zoom vient effet de publier les résultats de son troisième trimestre fiscal 2022 (d’août à octobre donc), et c’est une petit douche froide.

A priori, la croissance des revenus (+35% et 1,05 milliards de collars de CA) semble devoir contenter les plus sceptiques, sauf que cette croissance à deux chiffres est pourtant en chute libre par rapport au trimestre précédent (+54%) et surtout par rapport au premier trimestre fiscal 2022 (+191% !).

En d’autres termes, la belle machine Zoom est en train de ralentir rapidement (ce n’est pas antinomique), le pass sanitaire ayant pris le relais des mesures de confinement dans de nombreux pays.

Dans ce contexte de plus en plus tendu, la forte hausse des bénéfices (+70% et 340 millions de dollars) n’aura pas suffi à calmer les craintes investisseurs : l’action de Zoom a chuté de 6% au Nasdaq dans la foulée des résultats.