Samsung tease une nouvelle génération de smartphones pliables… et enroulables !

Samsung Display (une division de Samsung) vient d’ouvrir un tout nouveau site à la présentation extrêmement soignée afin de présenter ses nouvelles gammes de dalles OLED pliables et enroulables, les Flex OLED. On retrouve ces types de dalles sur des appareils déjà commercialisés (comme le Galaxy Fold et son écran Flex S résistant à plus de 200 000 fermetures) ou le Galaxy Flip (Flex B), mais le site tease aussi « en passant » des modèles de smartphones ou tablettes qui n’ont pas été présentés jusqu’à présent.

Ces nouveaux modèles disposent de dalles coulissantes et enroulables (les Slidedable Flex et Flex Rollable), ce qui laisse peut-être présager de l’arrivée plus ou moins prochaine d’une nouvelle génération d’appareils mobiles équipés de ces dalles. Cette hypothèse semble en fait très probable dans la mesure où Samsung a fait du smartphone pliable son nouveau cheval de bataille, un argument technologique qui lui permet de se différencier face à l’armada chinoise (Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei).