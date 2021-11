Ridley Scott confirme qu’une série Blade Runner est en chantier

La belle surprise que voilà ! Ridley Scott, réalisateur des monuments Alien et Blade Runner, vient de confirmer qu’une série Blade Runner était bien en chantier ! Jusqu’ici, on avait eu uniquement confirmation d’une série Alien (réalisée par Noah Hawley pour le compte de la chaîne FX).

« J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez imaginer… Des navires de guerre en feu, surgissant de l’épaule d’Orion… J’ai vu des rayons C briller dans l’obscurité, près de la Porte de Tannhäuser… Tous ces moments se perdront dans le temps… comme… les larmes dans la pluie… Il est temps de mourir. »

La série Blade Runner ne se contente pas d’être officialisée : le pilote a déjà été écrit ! Paradoxalement, le pilote de la série Alien, pourtant confirmée depuis belle lurette, serait toujours sur la table de travail. A priori, Blade Runner la série serait composé de 10 épisodes, mais l’on ne sait encore rien du scénario (suite, préquelle ?), et pas plus concernant la société de production ou le diffuseur.

Ce que l’on ne sait pas non plus, c’est si ce cher Ridley Scott sera aux commandes. Au vu de la baisse générale de qualité des préquelles Prometheus et Alien Covenant (par rapport à Alien: le 8ème Passager) et inversement de la grande tenue du Blade Runner 2049 du canadien Denis Villeneuve, one se dit qu’il vaudrait sans doute mieux que le vieux maitre britannique laisse sa place à du sang neuf.