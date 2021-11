Arkanoid : Microids annonce le retour du casse-briques culte

Microids aime décidément titiller notre fibre nostalgique (pas toujours pour le meilleur malheureusement) : après les Schtroumpfs, Astérix, le Marsupilami ou bien encore Goldorak, l’éditeur français annonce le retour d’Arkanoid, le casse-briques culte créé en 1986 par le studio japonais Taito.

Arkanoid – Eternal Battle sera développé par le studio Pastagames, à qui l’on doit les jeux Jump in Music, Rayman Jungle Run ou bien encore Pix the Cat, soit des productions mobiles somme toute franchement potables. On ne sait rien d’autres sur cette nouvelle version, sinon que Microids prévoit d’y intégrer de « nouveaux effets, bonus et fonctionnalités », ce qui nous fait craindre une dérive vers le free-to-play.



Arkanoid, le jeu original de 1986

On va tâcher de rester optimiste, tout au moins jusqu’au premier trailer de gameplay… Arkanoid-Eternal Battle sera disponible l’an prochain (plateformes non précisées). A noter que Microids travaille aussi sur une seconde licence phare de Taito, dont on ne connait pas encore le nom.