Spotify arrête la lecture aléatoire par défaut des albums suite à une demande d’Adele

Désormais, jouer un album sur Spotify en appuyant sur le bouton vert ne se fera plus avec une lecture aléatoire par défaut, et c’est en lien avec Adele. En effet, la chanteuse a fait cette requête au service de streaming et il a accepté de la mettre en place. Cela concerne tous les albums disponibles à l’écoute et pas uniquement ceux d’Adele.

Adele fait changer la lecture d’albums chez Spotify

Dans un tweet, Adele explique avoir demandé à Spotify d’arrêter la lecture aléatoire par défaut des albums parce que l’ordre a du sens. « C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! », a-t-elle écrit dans son tweet. « Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et de réflexion dans la liste des pistes sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’avions prévu. Merci Spotify pour votre écoute », a ajouté la chanteuse. Spotify a réagi au tweet, en indiquant qu’il fera tout pour elle.

Anything for you 🙏✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

Que les amateurs de la lecture aléatoire se rassurent : l’option reste disponible. Il faut pour cela lancer une musique, puis choisir le bouton dédié. À noter également que l’abandon de la lecture aléatoire par défaut des albums concerne uniquement les utilisateurs avec un compte Spotify Premium. Ceux qui ont un compte gratuit financé par la publicité restent avec la formule d’origine. Cela s’explique par le fait que les utilisateurs gratuits ne peuvent pas choisir de jouer telle ou telle musique sur mobile. Il faut payer s’ils veulent jouer un morceau en particulier.

Concernant Adele, elle a sorti la semaine dernière son quatrième album qui a pour nom 30. Il connaît déjà un joli succès, notamment le morceau Easy on Me qui détient le record de la musique la plus écoutée en une journée sur Spotify. C’est BTS qui avait jusqu’à présent le record avec le morceau Butter.