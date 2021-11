Tesla : une panne serveur a provoqué un blocage des voitures

Tesla a connu une panne serveur, ce qui a eu un impact sur les propriétaires d’une voiture du constructeur. L’application mobile affichait une erreur 500, ce qui empêchait de déverrouiller la voiture par ce moyen.

Vendredi soir, Elon Musk a répondu à un conducteur qui l’a interpellé sur cette fameuse erreur 500. Il indiquait au patron de Tesla que l’application sur son iPhone ne fonctionnait pas à cause d’une erreur, ce à quoi Elon Musk a répondu « Je vérifie ».

Quelques heures plus tard, le dirigeant a tweeté que tout est revenu à la normale, faisant état d’un problème lié au trafic sur le réseau. « Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus », a-t-il indiqué dans un tweet.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

