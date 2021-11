L’arrivée de Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass est démentie

Non, Cyberpunk 2077 ne va pas débarquer sur le Xbox Game Pass. Du moins pas pour l’instant. Cela fait suite à des rumeurs et autres spéculations autour d’une vidéo montrant le jeu de CD Projekt Red.

Les premières spéculations sur l’arrivée du Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass sont apparues après qu’une récente vidéo de marketing pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur les consoles a montré un bref extrait du jeu. Cela a conduit certains joueurs à penser que le jeu pourrait arriver dans la formule d’abonnement, car les joueurs accédant au cloud gaming sur les consoles doivent actuellement avoir un abonnement Ultimate au Xbox Game Pass.

Mais Radek Grabowksi, le directeur mondial des relations publiques de CD Projekt Red, a tenu à démentir l’information. « J’ai juste pensé que je pourrais intervenir pour dire qu’il n’y a aucun plan pour Cyberpunk 2077 sur le Game Pass », a-t-il indiqué dans un tweet.

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077.

— Radek (@gamebowski) November 19, 2021