Hauntify MR : le jeu AR pour Oculus Quest 2 qui transformera votre domicile en maison hantée

Attention, jeu terrifiant ! Conçu et développé par une seule personne, Hauntify MR a pourtant le potentiel pour être 10 fois plus éprouvant que Resident Evil VII (PSVR). Ce titre horrifique se joue au casque Oculus Quest 2 et tire parti des API AR. Une fois lancé (via le Sidequest) le jeu « scanne » votre intérieur (sur une surface maxi de 500×500 mètres et sur une hauteur de 100 mètres) de manière à projeter ensuite des fantômes ou des apparitions s’intégrant parfaitement à la configuration du domicile. La technologie Passthrough de l’Oculus Quest 2 permet uniquement d’afficher des images en noir et blanc, mais cette limitation participe ici encore plus au climat d’horreur distillé tout au long du jeu.

On conseillera bien sûr ce type de jeu uniquement aux cœurs les mieux accrochés. Quant aux grands débutants en VR, il vaudra sans doute mieux commencer par un titre un peu plus tranquille…