MediaTek Dimensity 9000 : enfin de la concurrence sur les processeurs HDG pour smartphones Android

Qualcomm n’est plus seul en lice sur le processeurs haut de gamme destinés aux smartphones Android. MediaTek vient en effet de dévoiler le Dimensity 9000, un SoC ultra puissant qui en remontre même aux Snapdragon 888 et 888+. Jusqu’ici, les puces les plus performantes de MediaTek restaient à la traine des Snapdragon voire des Exynos de Samsung, mais ce n’est aujourd’hui plus le cas : le Dimensity 9000 est même le tout premier processeur mobile à bénéficier de la finesse de gravure à 4nm, un process de fabrication désormais bien maitrisé par TSMC. Et ce n’est pas tout car la puce de MediaTek est aussi la première à proposer le nouveau design ARM, soit un coeur Cortex-X2 (cadencé à 3.05GHz), trois cœurs Cortex-A710 cadencés à 2.85GHz, et 4 cœurs basse consommation Cortex-A510 cadencés à 1.8GHz !

Le GPU intégré au SoC est le Mali G710 (10 cœurs), sans oublier l’APU de 6ème génération (4 fois plus rapide que la gen précédente), ou bien encore l’ISP Imagiq Gen (18-bit), qui est actuellement le seul ISP (Image Signal Processor) capable de gérer des images en 320 megapixels. Seul bémol sans doute, l’absence de prise en charge de la 5G millimétrique. Qualcomm va devoir réagir et vite. Cela tombe bien, le fondeur doit annoncer le successeur du Snapdragon 888 lors du traditionnel Snapdragon Tech Summit qui ouvrira ses portes le 30 novembre prochain. Le MediaTek Dimensity 9000 sera disponible dans le courant de l’année 2022.