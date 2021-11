[#BlackFridayWeek] L’aspirateur robot Roidmi Eve Plus en promo à 402€

La marque Roidmi était surtout connue pour ses balais aspirateurs, mais elle s’est lancé depuis quelques temps dans les robots aspirateurs notamment avec le Eve Plus,un modèle qui reste fidèle au positionnement tarifaire agressif de la marque. Sur le papier, le Roidmi Eve Plus propose la totale pour un prix presque indécent (lire notre test sur le Roidmi Eve Plus).

Ce robot est équipé d’une réserve de poussière de 300 ml qui peut se vidanger toute seule au niveau de sa base de recharge. Le robot est en effet fourni avec une base de recharge qui posède un système de vidange automatique d’une capacité de 3 litres, ce qui offre la possibilité de stocker la poussière pendant environ 60 jours. De plus, le collecteur-vidangeur automatique dispose de sa propre unité de stérilisation (ou ici d’auto-stérilisation). Plutôt important en ces temps de pandémie et de sales microbes qui trainent dans tous les coins. Si l’on en croit les tests effectués par Roidmi, près de 86% des germes du Escherichia Coli sont éliminés lors de cette phase, ou bien encore 98% des particules de benzène.

Le Eve Plus se synchronise avec l’application Roidmi qui est très complète. Elle permet grâce à l’aspirateur de cartographier en temps réel la maison, et de programmer son trajet de nettoyage. Une fois le premier passage terminé, l’application compartimente les salles. Vous pouvez placer des murs invisibles, ou sélectionner celles que vous souhaitez nettoyer en priorité.

Le Roidmi Eve Plus possède une bonne aspiration de 2700 PA permettant un nettoyage poussé y compris des cheveux, et sa batterie de 5200 mAh lui permet de fonctionner 3 heures en mode standard et de 2 heures en mode boost pour une surface recommandée de 250 m², ce qui est tout simplement énorme pour ce type d’appareil.

Pour cette #BlackFridayWeek, le robot aspirateur ROIDMI Eve Plus est à 436 € au lieu de 499 € chez Darty.