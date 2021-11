Microsoft Edge va ajouter un outil de suivi des prix avec des alertes

La période des fêtes de fin d’année approche et Microsoft a décidé d’ajouter un outil de suivi de prix dans son navigateur Edge. Ce sera prochainement disponible avec une mise à jour logicielle.

Un outil de suivi de prix dans Microsoft Edge

« Cette fonction sera bientôt intégrée au navigateur. Il vous suffit donc de naviguer comme vous le faites habituellement et Microsoft Edge vous indiquera si le prix des articles que vous avez consultés récemment a changé », indique le groupe. Vous pourrez ainsi acheter des produits à prix réduit grâce à des alertes envoyées par le navigateur dès que le prix sera en baisse.

La formulation de Microsoft fait comprendre que tout produit consulté va voir son prix être analysé par Edge. Il faudra voir s’il y aura des réglages spécifiques parce qu’un internaute ne veut pas forcément être au courant d’une baisse de prix pour 100% des produits qu’il consulte.

Pour rappel, Microsoft Edge intègre déjà un comparateur de prix, et ce depuis un moment maintenant. Il propose également un historique des prix et des coupons pour espérer avoir des remises sur tel ou tel site. Autant dire que le navigateur va miser un peu plus sur l’achat en ligne avec sa prochaine mise à jour.

Du mieux pour les mots de passe

Dans le même temps, la prochaine mise à jour sera l’occasion d’accueillir du nouveau au niveau des mots de passe. Microsoft Edge veut vous faciliter la tâche pour changer vos mots de passe si ces derniers ont fuité sur Internet à cause d’un piratage. Un bouton sera disponible pour vous rediriger vers le site pour lequel votre mot de passe est compromis. Le navigateur proposera alors de créer un nouveau mot de passe. Ce sera disponible avec quelques sites au départ, mais Microsoft promet d’étendre la liste au fil du temps.