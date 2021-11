Ubisoft a beau être l’un des plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo, c’est bien en France, et pas dans une mégalopole, que l’éditeur des Assassin’s Creeds a choisi de bâtir son premier « centre immersif ». Le Game Park d’Ubi prendra place au Studios Occitanie Méditerranée situé sur le domaine de Bayssan, à Béziers. Outre les attractions d’Ubisoft, le complexe Studios Occitanie Méditerranée accueillera aussi des activités liées au cinéma. L’ouverture est prévue pour 2025-2026 et l’objectif est d’attirer jusqu’à 300 000 visiteurs par an… au minimum.

La parcelle consacrée au centre immersif d’Ubisoft occupera à peine 3000 à 5000 m2, ce qui laisse clairement comprendre que l’éditeur ne cherche pas vraiment à concurrencer des monstres de Parc comme Disneyland ou Le Puy du fou. Les attractions proposées, sans doute fortement interactives, mettront en scène des personnages tirés de licences ultra populaires, comme Rayman, Assassin’s Creed, Far Cry, ou bien encore Les lapins crétins.

Ce premier parc immersif sera conçu par Storyland Studios et reprendra les mécanique de « gamification » permises par la technologie Wander (qui permet d’immerger le visiteur dans un jeu vidéo interactif… sans casque VR).