MultiVersus annoncé : Warner Bros présente son jeu façon Smash Bros

Après diverses fuites, Warner Bros officialise aujourd’hui son jeu MultiVersus qui vient d’une certaine façon rivaliser avec Smash Bros. Il sera gratuit et regroupera plusieurs univers, dont DC Comics, Looney Tunes, Scooby-Doo, Tom et Jerry, Game of Thrones et plus encore.

Le Smash Bros façon Warner Bros

Les développeurs veulent que tout le monde joue avec ses amis, cela explique le support du cross-play. Vous aurez le choix entre des combats à un contre un, des parties libres à quatre joueurs et des combats à deux contre deux. MultiVersus sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4 et PS5.

Voici la première liste des combattants (elle s’agrandira avec le temps) :

Pour faire entendre la voix de ce casting varié, le jeu fait appel à Kevin Conroy dans le rôle de Batman, Matthew Lillard dans celui de Sammy, George Newbern dans celui de Superman, Tara Strong dans celui de Harley Quinn, Maisie Williams dans celui d’Arya Stark et plus encore. Les niveaux dans lesquels se déroulent les combats seront également issus des univers mentionnés précédemment.

MultiVersus sera disponible dans le courant de 2022, sans plus de précision pour l’instant. D’autre part, des serveurs dédiés seront disponibles pour une meilleure expérience en ligne.