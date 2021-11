Meta dévoile un prototype de gants donnant la sensation du toucher en VR

Le Metavers continue de prendre forme. Le Meta Reality Labs (ex Facebook Reality Labs) vient de dévoiler un prototype de gant qui apporte la sensation du toucher dans les univers VR. Dit autrement, lorsque l’utilisateur d’un casque Meta Quest se saisira d’une pomme en VR, le gant haptique actionnera des coussinets au niveau des paumes de la main et des phalanges afin de donner la sensation de la saisie (ici la saisie d’une pomme donc). Ces actionneurs sont tellement puissants qu’ils peuvent aussi apporter de la résistance, lorsque l’on pousse un objet lourd par exemple.

Michael Abrash, responsable scientifique du Meta Reality Labs, détaille l’objectif global de ce type de technologie : « Ce que nous essayons de faire, c’est de trouver comment vous donner un feedback(retour haptique, Ndlr) riche afin que vos mains deviennent pleinement utiles. C’est un élément clef et l’un des plus difficiles et risqués à long terme, mais une fois que cela sera en place, alors la VR pourra vraiment devenir un environnement dans lequel presque tout ce que vous êtes effectivement capable de faire (dans la vraie vie, Ndlr) deviendra possible (en VR, Ndlr)« .

Un petit grain de sable pourrait gêner les plans de Meta : la startup HaptX vient de publier un tweet dans lequel elle prétend que le prototype de gant dévoilé par Meta est une réplique de leur propre gant haptique, dont les technologies sont couvertes par un gros volume de brevets.