UFO : l’alien dans tous ses états avec Rémi Gaillard (vidéo humour)

Se pourrait t-il que… ? Il y a quelques jours des vidéos montraient un OVNI surplombant une zone allant de Perpignan à Montpellier. Et voilà que par le plus curieux des hasards (non), le prankster en chef Rémi Gaillard publie une vidéo drôlissime où ce dernier fait croire à de simples passants qu’un alien a mal garé sa (petite) soucoupe volante ! Le passage le plus tordant est sans doute celui où un conducteur est pris de panique et abandonne même son véhicule lorsqu’il aperçoit Remy-Alien sortant de sa soucoupe !

On retrouve ensuite la soucoupe encombrant la route en plein jour, sur le tarmac de l’aéroport, à une station essence, etc. Tordant de bout en bout. Rémi Gaillard avait confirmé il y a quelques jours être l’auteur du canular sur les OVNIS au dessus de Montpellier (une explication logique que nous avions d’ailleurs évoqué dans notre article). Cette dernière vidéo est donc le prolongement direct de cette énorme blague…