Un OVNI dans le ciel d’Occitanie ? Pas si vite…

Fox Mulder à la rescousse ! Dans la nuit du 9 au 10 novembre, un étrange objet très lumineux a été observé dans le ciel d’Occitanie. L’OVNI de forme rectangulaire a été aperçu par plusieurs témoins situés sur une « bande » d’observation qui va de Montpellier à Perpignan. Sur la vidéo ci-dessous, on aperçoit clairement l’objet pivotant sur lui-même puis finir par descendre vers le sol.

🛸 Nouvelle vidéo d’#OVNI, filmée dans l’#Hérault ce soir, à proximité de #Montpellier. Merci Yann Fenn pour la vidéo. pic.twitter.com/3x8kWUQoKQ — Météo Gard – Hérault (@MteoGardHerault) November 9, 2021

Mais qu’est-ce donc ? De toute évidence, il ne s’agit pas d’une projection laser et l’explication du drone ne tient pas vraiment. Un drone, même « hyper lumineux », ne pourrait pas être vu à la fois à Perpignan et à Montpellier. L’engin devait se situer à une grande altitude pour être aperçus à partir de points aussi éloignés. La seule explication logique reste donc celle du débris de satellite, qui cadre avec l’altitude de départ, les mouvements erratiques, la grande luminosité (débris enflammé suite à son entrée dans l’atmosphère et la chute finale vers le sol. Pour les petits hommes verts, il faudra sans doute attendre encore un peu…