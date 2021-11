The Expanse : un trailer pour la 6ème et dernière saison de la série de S.F

Considéré à juste titre comme l’une des meilleures séries de S.F (avec Battlestar Galactica et le récent Foundation), The Expanse touche malheureusement à sa fin. Amazon Prime Vidéo vient de diffuser le trailer de la 6ème et dernière saison. Le pitch donne le ton : « Alors que les tensions de la guerre et les pertes partagées menacent de séparer l’équipage du Rocinante, Chrisjen Avasarala fait un geste audacieux et envoie l’ancien Marine martien Bobbie Draper en mission secrète, du genre qui pourrait renverser le cours du conflit. Pendant ce temps, dans la Ceinture, Drummer et ce qui reste de sa famille sont en fuite après avoir trahi Marco… » En bref, le conflit est à son paroxisme, et le trailer donne à voir quelques moments de batailles particulièrement épiques (et dramatiques).

Rappelons que The Expanse avait été « sauvé » par Amazon Prime Vidéo après l’abandon de la série par SyFy au terme de la 3ème saison. The Expanse se terminera donc cette fois en ayant bouclé la plupart de ses arcs narratifs, ce qui reste un très joli coup pour Amazon Prime Vidéo.

La 6ème saison de The Expanse sera disponible sur la plateforme Amazon Prime Vidéo le 10 décembre prochain.