Samsung lancerait une cinquantaine de nouveaux modèles de smartphones en 2022 !

Samsung a la réputation de ne pas lésiner sur le nombre de modèles de smartphones, le fabricant espérant ainsi occuper tous les segments de prix, du low cost d’entrée de gamme au moyen de gamme bien équipé (Galaxy A) en passant par le haut de gamme (Galaxy Sx, Galaxy Fold, Galaxy Note). En 2022, cette logique de multiplication des gammes serait poussée à son paroxysme si l’on en croit le site coréen The Elec, qui croit savoir que Samsung lancera pas moins de 52 nouvelles références de smartphones en 2022 !

Certains de ces modèles seront destinés à des marchés spécifiques ou émergeants (comme l’Inde), et l’on connait au moins l’identité d’ue bonne douzaine d’appareils, des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra en passant par les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 (modèles pliables), le Galaxy S21 FE (finalement en vie) ou bien encore le S22 FE.

Toujours selon The Elec, Samsung viserait gros avec une telle armada : le fabricant miserait sur objectif de distribution de 334 millions de smartphones l’an prochain, ce qui serait très au dessus des 255 millions d’unités écoulées en 2020. Les modèles haut de gamme ne compteraient que pour 67 millions d’exemplaires dont à peine 13 millions de modèles pliables (sur 334 millions), tandis que l’entrée et le moyen de gamme raflerait le gros de la production avec 267 millions d’appareils distribués.